انتحاران يهزان الكويت

شهدت الكويت واقعتين أثارتا جدلًا كبيرًا، عندما أقدم هنديان في منطقتي الفروانية والمنقف على الانتحار شنقاً.

واحالت السلطات الجثتين إلى الطب الشرعي .

واقعة الانتحار الأولى تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغاً عن حدوثها في منطقة الفروانية، فانتقل للتعامل معها رجال الأمن والمسعفون الطبيون، ولدى وصولهم إلى المكان وجدوا الضحية مربوطاً في رقبته بسلك نحاس علقه في بايب حديد على درج العمارة التي يقطنها .

وذكرت صحيفة «الراي» أن «رجال المباحث الجنائية حضروا للمكان وتم فتح ملف البحث والتحري للوقوف على أسباب الانتحار التي لا تزال غامضة، وتم استدعاء الأدلة الجنائية لرفع الجثة وإحالتها إلى الطب الشرعي ».

أما المنتحر الثاني، فأقدم على شنق نفسه بحبل لفه حول رقبته وعلقه في سقف غرفة يقطنها في منطقة المنقف، وأحيلت جثته إلى الطب الشرعي، وسجلت بالحالتين قضيتا انتحار .