  • الأحد 19 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيف

ضبط شخص عزل نفسه في مطعم 4 أيام

صلاح في روما

لاعبو فريق "صلاح" السابق يفاجئون إدارة ناديهم

الأم وابنها

تختطف ابنتها لمدة 6 سنوات.. ومفاجأة تقود إلى العثور عليها

كورونا في الكويت

انتحاران يهزان الكويت

إغلاق مستشفى ووهان اليوم

تطور جديد.. نشر السجلات الطبية لأول 7 مصابين بكورونا في ووهان

ارشيف

4 قرارات مصيرية لمرتضى منصور بالزمالك

ارشيف

"النقل" تزف بشرى سارة لمستخدمى الطريق الدائرى

بالأرقام.. العلاوات الجديدة والحافز الشهري

بالأرقام.. العلاوات الجديدة والحافز الشهري

قليل البخت.. تصيب أطفالها الـ 17 بكورنا

قليل البخت.. تصيب أطفالها الـ 17 بكورونا

مستشار الرئيس لصحة

مستشار الرئيس للصحة: كل ما يحدث الآن متوقع

انتحاران يهزان الكويت

عرب وعالم

كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
Advertisements

الطيب حسين

شهدت الكويت واقعتين أثارتا جدلًا كبيرًا، عندما أقدم هنديان في منطقتي الفروانية والمنقف على الانتحار شنقاً.

واحالت السلطات الجثتين إلى الطب الشرعي .

واقعة الانتحار الأولى تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغاً عن حدوثها في منطقة الفروانية، فانتقل للتعامل معها رجال الأمن والمسعفون الطبيون، ولدى وصولهم إلى المكان وجدوا الضحية مربوطاً في رقبته بسلك نحاس علقه في بايب حديد على درج العمارة التي يقطنها .

وذكرت صحيفة «الراي» أن «رجال المباحث الجنائية حضروا للمكان وتم فتح ملف البحث والتحري للوقوف على أسباب الانتحار التي لا تزال غامضة، وتم استدعاء الأدلة الجنائية لرفع الجثة وإحالتها إلى الطب الشرعي ».

أما المنتحر الثاني، فأقدم على شنق نفسه بحبل لفه حول رقبته وعلقه في سقف غرفة يقطنها في منطقة المنقف، وأحيلت جثته إلى الطب الشرعي، وسجلت بالحالتين قضيتا انتحار .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون ..والإمام الجويني!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أسرة ممرض تذبح عجلاً احتفالاً بخلوه من كورونا
» "كورونا" تطارد رونالدو بمسقط رأسه
» «سان جيرمان» يغري نيمار براتب خيالى بالموسم
» تحذير جديد من "الداخلية" في شم النسيم
» في عيد ميلادها.. تعرف على عمر شيري عادل الحقيقي
» مصارع يعتنق الإسلام.. والسبب "كورونا"
» "حضن الشجرة".. نصيحة غريبة توجهها السويد لمواجهة "كورونا"
» "الجبلاية" تطالب الأهلى بـ15 ألف فرنك في قضية "السعيد"
» ريهام سعيد لدينا الشربيني: هتكسري الدنيا
» الأمن العراقي يعتقل مسئولا كبيرا في تنظيم "داعش"
» دبلوماسي سابق: العالقون بالخارج ولاد حلال

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:31 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية