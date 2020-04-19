لاعبو فريق "صلاح" السابق يفاجئون إدارة ناديهم

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وافق لاعبو فريق روما الإيطالي، الذي كان محترفًا ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، وأفراد طاقمه التدريبي على التنازل عن رواتبهم لمدة 4 أشهر.

وجاءت هذه الخطوة  لمساعدة النادي الإيطالي لكرة القدم على تجاوز آثار الأزمة التي سببها تفشي فيروس كورونا.

وتوقفت مباريات الدوري الإيطالي الأول منذ التاسع من مارس الماضي ولا يعرف بعد موعد عودة نشاط البطولة من جديد.

وقال النادي في بيان الأحد، إن اللاعبين سيتنازلون عن الرواتب المستحقة لهم عن الفترة ما بين مارس ونهاية الموسم الحالي في يونيو.

وأشار النادي أيضا إلى أن اللاعبين سيساهمون في دفع بقية رواتب العاملين الآخرين في النادي الذين أحيلوا إلى البرنامج الحكومي الخاص بتأمين دفع نسبة من مستحقاتهم.

وقال جيدو فينجا الرئيس التنفيذي للنادي عن ذلك: "دائما نحن نتحدث عن الوحدة في روما، ومن خلال موافقتهم طواعية على التنازل عن رواتبهم حتى نهاية الموسم فإن اللاعبين والمدرب والطاقم الفني جميعهم أثبتوا أننا جميعا نقف صفا واحدا في هذا الموقف".


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