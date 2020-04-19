أعلى 10 رؤساء أجرا في العالم.. وراتب رئيس عربي مفاجأة

أغلب الدول لا تصرح عن المبالغ المخصصة للرؤساء كرواتب سنوية، ولكنب بحسب موقع صحيفة 24/7 Wall St فإن هناك رؤساء تتراوح مرتباتهم السنوية ما بين 200 ألف دولار أمريكى وأكثر من 1.6 مليون دولار ،تتخطى عوائد هؤلاء الرؤساء رواتب المواطن العادي في بلدانهم بفروقات كبيرة.

من ناحية أخرى يعتقد البعض أن الرئيس الأميركى يحتل المرتبة الأولى عالميا بين الروؤساء فى قيمة الراتب الذى يتقاضاه خلال فترة رئاسته،ولكن فى الحقيقة لا تبدو الأمور هكذا نظرا لإختلاف قوانين الدول التى تحدد قيمة هذه الرواتب.

أعلى 10 رواتب يتقاضاها رؤساء في العالم

حل في المرتبة العاشرة، رئيس وزراء لوكسمبورغ خافيير بيتل، براتب سنوي يصل حوالي 278 ألف دولار، في بلد يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي حوالي 9 آلاف دولار.

متقدما عليه في المرتبة التاسعة مستشار النمسا سيباستيان كورز، براتب يصل لـ328 ألف دولار سنويا، وبنصيب الفرد الإجمالي الناتج المحلي بـ45 ألف دولار.

يتواجد رئيس عربي واحد في القائمة وفي المرتبة الثامنة، محمد ولد عبدالعزيز، الرئيس الموريتاني، وبراتب وصل لـ330 ألف دولار سنويا، في بلد يبلغ نصيب الفرد من الناتج الإجمالي حوالي 3600 دولار.

بينما حلت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردرن، براتب سنوي يصل لحوالي 340 ألف دولار، في بلد يصل فيه نصيب الفرد من الناتج الاجمالي حوالي 35 ألف دولار.

والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حلت في المرتبة السادسة براتب سنوي يقدر بـ370 ألف دولار، في الوقت الذي يصل فيه نصيب الفرد الألماني من الناتج الاجمالي حوالي 47 ألف دولار.

وفى مرتبة متقدمة على المستشارة الألمانية بفارق قليل، حل خامسا رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، براتب يصل لـ378 ألف دولار، بينما يصل نصيب المواطن الأسترالي من الناتج المحلي لـ46 ألف دولار.

وفي المرتبة الرابعة حل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، براتب سنوي يصل لـ400 ألف دولار في بلد يصل فيه نصيب الفرد من الناتج المحلي لـ54 ألف دولار.

بينما حل رئيس الاتحاد السويسري يولي ماورير، براتب يصل لـ488 ألف دولار، ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي يقدر بحوالي 47 ألف دولار.

وحل ثانيا الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ كاري لام، براتب سنوي وصل لـ568 ألف دولار، في الوقت الذي يصل فيه نصيب الفرد من الناتج الإجمالي في البلد لـ57 ألف دولار.

وتصدر القائمة رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، براتب سنوي يصل لـ1.610.000 دولار أمريكي، بينما يصل نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي لـ86 ألف دولار.