تراجع وفيات "كورونا" فى بريطانيا

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سجلت السلطات البريطانية خلال آخر 24 ساعة 596 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مستشفيات المملكة المتحدة ما يمثل انخفاضا ملموسا مقارنة مع معدلات الأيام السابقة.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن حصيلة ضحايا الوباء في مستشفيات البلاد بلغت 16060 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية بـ5850 حالة جديدة إلى 120067 إصابة.

وتمثل أرقام اليوم أدنى حصيلة وفيات يومية بسبب الفيروس في المملكة المتحدة منذ السادس من أبريل، غير أن عدد الضحايا الحقيقي قد يكون أكبر لكونه يضم حالات وفاة خارج المستشفيات.

وأفادت بعض التقارير الصحفية بأن عدد الوفيات بسبب كورونا في دور رعاية المسنين البريطانية يتجاوز الـ7500.

وسجلت في المملكة المتحدة أمس 888 وفاة ناجمة عن كورونا.



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