تراجع وفيات "كورونا" فى بريطانيا

وتمثل أرقام اليوم أدنى حصيلة وفيات يومية بسبب الفيروس في المملكة المتحدة منذ السادس من أبريل، غير أن عدد الضحايا الحقيقي قد يكون أكبر لكونه يضم حالات وفاة خارج المستشفيات.

وأفادت بعض التقارير الصحفية بأن عدد الوفيات بسبب كورونا في دور رعاية المسنين البريطانية يتجاوز الـ7500.

وسجلت في المملكة المتحدة أمس 888 وفاة ناجمة عن كورونا.



