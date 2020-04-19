  • الأحد 19 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر04:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

4 قرارات مصيرية لمرتضى منصور بالزمالك

ارشيف

"النقل" تزف بشرى سارة لمستخدمى الطريق الدائرى

بالأرقام.. العلاوات الجديدة والحافز الشهري

بالأرقام.. العلاوات الجديدة والحافز الشهري

قليل البخت.. تصيب أطفالها الـ 17 بكورنا

قليل البخت.. تصيب أطفالها الـ 17 بكورونا

مستشار الرئيس لصحة

مستشار الرئيس للصحة: كل ما يحدث الآن متوقع

تدوينة مثيرة للمغامسي عن "عرش الرحمن"

تدوينة مثيرة للمغامسي عن "عرش الرحمن"

الطبيب

رواية مؤثرة من طبيب عن مصابة معاقة ذهنيا

كبار العلماء بالسعودية: فر من الوباء فرارك من الأسد بالبقاء في المنزل

فر من الوباء فرارك من الأسد بالبقاء في المنزل

ارشيف

«شوبير» يفتح النار على مجلس الزمالك

وزر الأوقاف

وزير الأوقاف: الإخوان وراء شائعة فتح المساجد

خبر سار لدول الخليج

مال وأعمال

ارشيف
ارشيف
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

الأرصاد تزف خبرا سارا عن طقس شهر رمضان

#

غدا.. خبر سار من المالية لموظفي الحكومة

#

بعد 4 أيام.. خبر سار من وزارة المالية

#

"التموين" تزف خبرا سارا للعمالة غير المنتظمة

عقب خسائر حادة في الجلستين السابقتين، أغلقت البورصات الرئيسة في الخليج على ارتفاع اليوم الأحد، بفضل صفقات لشراء الأسهم بأسعار رخيصة وتقدم نحو تجارب سريرية لأدوية ضد فيروس كورونا.

ورفعت شركة "جلياد ساينسز" الأمريكية للأدوية، الجمعة الماضي، حجم المشاركة المستهدف في اختبارات لعقارها "ريمديسيفير" التجريبي على مرضى بحالات حادة من عدوى "COVID-19" إلى 3600 مصاب، بعد يوم من تقرير إعلامي أورد أن العقار واعد.

لكن المحللين وممثلي الشركة دعوا لتوخي الحذر عند استخلاص النتائج من البيانات الأولية.

وفي دبي، زاد المؤشر بواقع 3% ووصل إلى 1915 نقطة، حيث قفز سهم أكبر بنوكه، "الإمارات دبي الوطني"، 3.7% قبل اجتماع مجلس الإدارة لإقرار نتائج الربع الأول من العام، وارتفع سهم "إعمار" العقارية بالنسبة ذاتها.

وارتفع مؤشر أبو ظبي 2.9% إلى 4084 نقطة، بفضل صعود سهم أكبر بنوك البلاد، "أبو ظبي الأول"، 4%.

وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.7% إلى 6678 نقطة، حيث زاد سهم مصرف "الراجحي" 0.7% وسهم "الاتصالات السعودية" 1.4%.

فيما صعد مؤشر قطر 0.5% إلى 8616 نقطة، وزاد سهم "البنك التجاري القطري" 2.7%، وارتفع سهم "مصرف قطر الإسلامي" 0.7%.

كما تقدم مؤشر البحرين 0.6% مسجلا 1320 نقطة، وزاد مؤشر الكويت 1.7% واصلا إلى 5208 نقاط، بينما هبط مؤشر سلطنة عمان بـ1.1% إلى 3500 نقطة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون ..والإمام الجويني!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أسرة ممرض تذبح عجلاً احتفالاً بخلوه من كورونا
» "كورونا" تطارد رونالدو بمسقط رأسه
» «سان جيرمان» يغري نيمار براتب خيالى بالموسم
» تحذير جديد من "الداخلية" في شم النسيم
» في عيد ميلادها.. تعرف على عمر شيري عادل الحقيقي
» مصارع يعتنق الإسلام.. والسبب "كورونا"
» "حضن الشجرة".. نصيحة غريبة توجهها السويد لمواجهة "كورونا"
» "الجبلاية" تطالب الأهلى بـ15 ألف فرنك في قضية "السعيد"
» ريهام سعيد لدينا الشربيني: هتكسري الدنيا
» الأمن العراقي يعتقل مسئولا كبيرا في تنظيم "داعش"
» دبلوماسي سابق: العالقون بالخارج ولاد حلال

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:31 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية