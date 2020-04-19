السيسي يصدق على تعديل أحكام التأمينات والمعاشات للقوات المسلحة

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وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 21 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والقانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

وتتضمن التعديلات أن يتحدد الحد الأقصى لإجمالي الراتب والتعويضات التي يجري عليها الاقتطاع بقيمته في 1 يناير 2020 ، ويتم زيادته سنويا في أول يناير من كل عام بنسبة 15% منسوبةإاليه في ديسمبر السابق ولمدة سبع سنوات، ثم يتم زيادته سنويا طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية.

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