4 قرارات مصيرية لمرتضى منصور بالزمالك

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مرتضى منصور

كارتيرون

لاعيب

انتخابات زمالك

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، العديد من القرارات المهمة التي يعتزم النادي الأبيض اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

وكشف "منصور" بشكل رسمي عبر قناة النادي، عن الترشح مجددًا لرئاسة النادى الانتخابات المقبلة، بعد أن كان يفكر في عدم نزول انتخابات القلعة البيضاء.

وقال رئيس النادي إن الجماهير طالبته بالنزول والترشح على الرئاسة لمصلحة النادى، وبناء على رغبة الجماهير قررت الترشح فى الانتخابات المقبلة.

وأكد مرتضى منصور على بقاء الفرنسي كارتيرون المدير الفنى للفريق خلال الفترة المقبلة وتجديد تعاقده والذى ينتهى بنهاية الموسم الكروي الجاري .

كما قرر مرتضى منصور وضع سقف لجميع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى عدم الدخول فى منافسة مع أى ناد بشأن الحصول على لاعبين وهو ما ينتج عنه ارتفاع أسعار اللاعبين فى ظل قناعات رئيس الزمالك الكاملة أن أسعار اللاعبين أصبحت خارج السيطرة.


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