» أسرة ممرض تذبح عجلاً احتفالاً بخلوه من كورونا

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صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
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احتفال

كورونا

الخانكة

ممرض

ذبحت أسرة الممرض محمد نجيب حمد أحد الفريق الطبي بمستشفي الزيتون وابن قرية المنايل مركز الخانكة، عجلاً عقب إعلان وزارة الصحة خلو ابنهم من مرض كورونا.

وظهرت التحاليل الخاصة به ونتيجة المسحات التي أخذت له في إطار تقصي حالات المخالطين لمصابي الفيروس بالمستشفي من الأطباء والممرضين سلبية الأمر الذي استقبلته الأسرة بالأفراح والزغاريد وذبح عجل بهذه المناسبة، طبقا لمقطع فيديو تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال حمد عقب عودته للقرية إنه يعمل بمستشفى الزيتون بالقاهرة وفور اكتشاف حالات بالمستشفى مصابة بكورونا عزل نفسه وفور ظهور سلبية عينته عاد إلى قريته ففوجئ بالاحتفال به.

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