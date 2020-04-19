بالأرقام.. العلاوات الجديدة والحافز الشهري

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مشروع القانون

النائب جبالي المراغي

خلال اجتماعها اليوم، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجّه تكلفيا للحكومة  بزيادة في العلاوات السنوية المخصصة للموظفين للتخفيف على المواطنين بالتزامن مع أزمة انتشار وباء كورونا المستجد.

وبحسب مشروع القانون فقد جرى تحديد العلاوات الجديدة والحوافز وفقا للآتي:

- 75 جنيها حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية في أول يوليو 2020.

- 12% الأجر الأساسي كعلاوة خاصة بالنسبة للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارا من أول يوليو المقبل بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.

- حوافز شهرية للموظفين اعتبار من يوليو 2020 بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريا للدرجة الثالثة، و250 جنيها شهريا للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيها لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيها شهريا للدرجة العالية، و375 جنيها شهريا للدرجة الممتازة.


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