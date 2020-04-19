» تحذير جديد من "الداخلية" في شم النسيم

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سيارات

داخلية

رفع

شم نسيم

جددت وزارة الداخلية تحذيرها للمواطنين برفع أي سيارة متواجدة بطرق الكورنيش اعتبارًا من اليوم الأحد، وعدم السماح بانتظار السيارات بها.

وأعلنت الوزارة، أنه اعتبارًا من صباح غدٍ، سيغلق طرق الكورنيش بكل المحافظات وعدم السماح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة، فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط" سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أعلن 3 قرارات اتخذتها الحكومة، تُطبق من غدٍ الاثنين الذى يوافق احتفالات شم النسيم، للحد من انتشار فيروس كورونا، وجاءت القرارات كالتالى:

- حظر كامل ليوم شم النسيم، وإغلاق كامل للمحال والمولات.

- إغلاق كامل لكل المتنزهات والشواطئ.

- إغلاق كافة وسائل النقل العام (قطار - مترو - باص رحلات - أتوبيسات النقل العام).

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