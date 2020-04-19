  • الأحد 19 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مستشار الرئيس لصحة

مستشار الرئيس للصحة: كل ما يحدث الآن متوقع

بالأرقام.. العلاوات الجديدة والحافز الشهري

بالأرقام.. العلاوات الجديدة والحافز الشهري

تدوينة مثيرة للمغامسي عن "عرش الرحمن"

تدوينة مثيرة للمغامسي عن "عرش الرحمن"

الطبيب

رواية مؤثرة من طبيب عن مصابة معاقة ذهنيا

كبار العلماء بالسعودية: فر من الوباء فرارك من الأسد بالبقاء في المنزل

فر من الوباء فرارك من الأسد بالبقاء في المنزل

ارشيف

«شوبير» يفتح النار على مجلس الزمالك

وزر الأوقاف

وزير الأوقاف: الإخوان وراء شائعة فتح المساجد

معمم شيعي:الكعبة بنيت بأحجار قم

بعد رسالة جبريل لـ"الصدر".. معمم شيعي:الكعبة بنيت بأحجار " قم"

الرئيس الأمريكي

ترامب: أنا مؤمن أحب المساجد

محافظ القاهرة

محافظة القاهرة: "اللي هنقابله بكرة هيبقي حظه وحش"

برلماني: قرارات التعليم العالي أزالت القلق من البيوت المصرية

الحياة السياسية

النائب حسن السيد
النائب حسن السيد
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تحذير هام من وزير التعليم العالي لطلاب الجامعات

#

وزير التعليم العالي يوضح حقيقه عزل عميد معهد الأورام

#

قرارات جديدة من السياحة للحد من انتشار "كورونا"

#

"التعليم العالي" تكشف حقيقة تقليل الدراسة بالجامعات

التعليم العالي

البحوث

المراحل الجامعية

أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن إلغاء امتحانات الترم الثانى لطلاب الجامعات وتوفير بديلين إما إعداد الطلاب لمشروع بحثى فى المقررات التى كانت تدرس فى هذا الفصل أو عقد اختبارات إلكترونية للمقررات التى كانت تدرس فى هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الملتحق بها اعداد محدودة من الطلاب ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية.

وأشار السيد فى تصريحات صحفية، إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى اتخذ هذه القرارات بعد تأنى شديد حينما وجد ان أزمة فيروس كورونا من الممكن أن تمتد لفترة أطول، وبالتالى أراد أن يزيل القلق فى بيوت أسر كثيرة لديهم طلاب فى المراحل الجامعية بهذه القرارات، إلا ان الدكتور طارق شوقى وزير التعليم سبقه فى هذه القرارات.

وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن قرارات المجلس الأعلى للجامعات فى محلها لأن الكليات النظرية نجد أن المدرجات بها الآلاف الطلاب، وبالتالى فمن الصعب أن تجرى الامتحانات فى ظل هذه الكثافة الطلابية.

كما أشاد بالبديل الذى وفره المجلس الأعلى للجامعات بالنسبة للطلاب بشأن إعداد مشروع بحثى بعد إلغاء إمتحانات التيرم الثانى، حيث إن ذلك سيجعل الطالب يعتمد على نفسه فى أسلوب البحث العلمى الراقى ولا يعتمد على مذكرات يتم توزيعها عليه قبل الامتحانات، كما أنه سيجعله يعتمد على نفسه فى التفكير.

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون ..والإمام الجويني!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "كورونا" تطارد رونالدو بمسقط رأسه
» «سان جيرمان» يغري نيمار براتب خيالى بالموسم
» تحذير جديد من "الداخلية" في شم النسيم
» في عيد ميلادها.. تعرف على عمر شيري عادل الحقيقي
» مصارع يعتنق الإسلام.. والسبب "كورونا"
» "حضن الشجرة".. نصيحة غريبة توجهها السويد لمواجهة "كورونا"
» "الجبلاية" تطالب الأهلى بـ15 ألف فرنك في قضية "السعيد"
» ريهام سعيد لدينا الشربيني: هتكسري الدنيا
» الأمن العراقي يعتقل مسئولا كبيرا في تنظيم "داعش"
» دبلوماسي سابق: العالقون بالخارج ولاد حلال
» شاهد.. اللقطات الأولى من موقع تحطم طائرة روسية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية