«شوبير» يفتح النار على مجلس الزمالك

محمد عبد الحارس
فتح الإعلامي أحمد شوبير، النار ضد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بسبب موقفه فى التعامل مع أزمة اللاعب حمدي النقاز.
وأضاف "شوبير" خلال تصريحاته بالبرنامج الإذاعى قائلا: "أتعجب بشدة من محاولة مجلس الزمالك إخفاء الحقيقة بشأن وجود حكم من الاتحاد الدولي بتغريم النادي مليونا و250 ألف دولار في قضية التونسي حمدي النقاز" .
واستطرد: "ما الفائدة من تبديل الحقائق؟".
واختتم: "الزمالك يحتاج إلى إدارة قانونية جيدة، بعد أن خسر عددا من القضايا في الاتحاد الدولي بالفترة الماضية، رغم تعهدات رئيس النادي بعدم تعرض الأبيض لعقوبات مالية".
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