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حلا شيحة توجه رسالة لمتابعيها: "القوة من ربنا"

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حلا شيحة
حلا شيحة
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متابعات- علا خطاب

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بـ رسالة غامضة.. حلا شيحة تثير الجدل عبر إنستجرام

انستجرام

يسرا

حلا شيحة

نشرت حلا شيحة صورة جديدة لها على موقع "إنستجرام"، رسالة تفاؤل لمتابعيها.

وكتب عليها معلقة: "حلولة.. مهما عديتي بحاجات صعبة في حياتك خليكى متأكدة من حاجة واحدة بس إنك قوية.. عشان القوة من ربنا دايمًا واللى جواكى مفيش مخلوق يقدر مهما حكم عليكى يعرفه غير اللى خلقه خليكى واثقة إن بكرة أحلى وأجمل والأهم كل الحاجات اللى بتديكى طاقة سلبية أرميها ورا ضهرك ومتبصيش وراكى خليكى متفائلة.. صباح التفاؤل".

يذكر أن حلا شيحة تشارك في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور، تأليف أحمد عادل وأمين جمال، وإخراج سامح عبد ‏العزيز.

وأعلنت قناة "الحياة" عن انضمام النجمة يسرا لتكون من نجوم شاشتها في شهر رمضان 2020، وذلك من خلال مسلسل "خيانة عهد".

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