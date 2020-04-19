» "حضن الشجرة".. نصيحة غريبة توجهها السويد لمواجهة "كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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أيسلندا

كورونا

فيروس كورونا

العزلة

وجهت هيئة حماية الغابات في أيسلندا نصيحة غريبة للمواطنين لمواجهة الآثار السيئة للعزلة بسبب الحجر المنزلي بسبب فيروس "كورونا" بارتياد مناطق كثيفة الأشجار وعناق الأشجار.

وأشارت الهيئة في بيانها علي موقعها الإلكتروني إلي المواطنين بالذهاب إلى الغابات والاستمتاع بكل مزاياها على شريطة أن يكون محاطا بالأشجار، علي أن تكون في عمق الغابة لضمان ألا تكون نفس الشجرة قد عانقها كثيرون وتصبح مصدر للإصابة بالفيروس.

وأوضح أحد حراس الغابات لوسائل إعلامية محلية نشرتها "الشروق" أنه عندما تقوم بعناق شجرة تشعر بها أولاً في أصابع قدميك وبعدها إلى الأعلى في الأرجل حتى الصدر وبعدها الرأس، مؤكدًا أنه شعور بالراحة وبعد ذلك يكون الإنسان مستعدًا ليوم جديد وتحديات جديدة.

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