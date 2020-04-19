وزير الأوقاف: الإخوان وراء شائعة فتح المساجد

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الإرهاب

الإخوان

الأوقاف

كورنا

حذر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشعب المصري من الانسياق وراء الشائعات في ظل الأزمة الراهنة "فيروس كورونا"، مطالبًا بعد السماع لما تروج له جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: "جماعة تأسست على الخيانة، وعجنت بماء الغدر، لا وفاء بعهد، ولا مصداقية لكلمة".

وأضاف وزير الأوقاف، خلال تصريحات صحفية، في كل أسبوع يروجون شائعة فتح المساجد قصد إثارة عاطفة بعض العامة الذين قد لا يدركون فقه المقاصد الشرعية، وأنّ حياة الساجد مقدمة على عمارة المساجد".

وتابع: "أنّنا ننطلق في مسألة تعليق الجمع والجماعات من منطلقات شرعية صحيحة وثابتة، وأنّ رفع هذا التعليق مرتبط بزوال علته، وهي انتشار فيروس كورونا وخطورة التجمعات وأثرها في سرعة انتقاله بين الناس، ومعلوم أنّ العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا.

وأكمل: "أؤكد على أمرين، الأول أنّ التستر على أي من العناصر الضالة خيانة للدين والوطن، والثاني أنّه قد آن الأوان لتطهر كل المؤسسات الوطنية أنفسها من أي عناصر خائنة لأوطانها أو عميلة لأعدائه أو أجيرة لقوى الشر والضلال وجماعات التطرّف والإرهاب".

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