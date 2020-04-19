» "الجبلاية" تطالب الأهلى بـ15 ألف فرنك في قضية "السعيد"

19 أبريل 2020 - 11:57 ص

أصبح النادى الأهلي مطالبًا بسداد 15 ألف فرنك للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب الشكوى المقدمة من جانب القلعة الحمراء للمطالبة بتقاضى 2 مليون دولار من عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالى بعد عودته للدورى المصرى، رغم وجود شرط فى عقد رحيله عن الأهلى بعدم عودته للعب بالدورى المصرى إلا بموافقة القلعة الحمراء.

وأكد مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة أن الأهلى مُطالب بسداد مبلغ جديد إلى الاتحاد الدولى بسبب الشكوى المقدمة ضد عبد الله السعيد

وتقدم الأهلى بشكوى للاتحاد المصرى لكرة القدم للمطالبة بحق النادى لدى اللاعب عبد الله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلى جدة السعودى وعاد للانضمام لنادى مصرى (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلى على قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد الثلاثى المبرم بين النادى الأهلى وأهلى جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادى السعودى قبل عامين.

جاءت شكوى الأهلى للاتحاد المصرى لكرة القدم بعدما تلقى رد "فيفا" أنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادى لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادى مصري، وبالتالى بات الأمر شأن داخلى والمسئول عنه هو الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وتضمن رد "فيفا" الذى تلقاه النادى أيضًا أنه قام باستطلاع موقف أهلى جدة السعودى من الأزمة والذى أفاد بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لنادى بيراميدز المصري، لذا تقدمت إدارة النادى بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الأهلى خاصًة أن الإدارة كانت قد لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرف خارجى وهو أهلى جده السعودي؛ وبالتالى لجأ النادى إلى "فيفا"، وتلقى الرد الذى سبق الإشارة إليه.