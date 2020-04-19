ترامب: أنا مؤمن أحب المساجد

19 أبريل 2020 - 11:53 ص

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتواصل مع رجال الدين الإسلامي في الولايات المتحدة لوضع الترتيبات اللازم اتخاذها للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار ترامب في التصريحات الصحفية التي نشرتها "الوطن" إلى أنه يحب المساجد ويحب أي شخص مؤمن ولا يهتم بديانته، وذلك ردًا علي سؤال خاص بفرض قيود علي المساجد في شهر رمضان.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه علي تواصل مع رجال الدين الإسلامي واليهودي في الولايات المتحدة من أجل وضع الترتيبات الملائمة لمواجهة تفشي فيروس "كوفيد 19".