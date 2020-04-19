  • الأحد 19 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:52 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزر الأوقاف

وزير الأوقاف: الإخوان وراء شائعة فتح المساجد

معمم شيعي:الكعبة بنيت بأحجار قم

بعد رسالة جبريل لـ"الصدر".. معمم شيعي:الكعبة بنيت بأحجار " قم"

الرئيس الأمريكي

ترامب: أنا مؤمن أحب المساجد

محافظ القاهرة

محافظة القاهرة: "اللي هنقابله بكرة هيبقي حظه وحش"

ارشيف

مرتضى يهدد بالرحيل.. ويعد "النقاز" بالحبس

البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس: "لو عملنا كدا يبقي خطأ كبير"

الحديدي

لميس الحديدي: أي حاجة هنوصلها أنتم السبب فيها

مستشار بن زايد: للتاريخ الخلاف الخليجي سيكون نسيا منسيا .. قريبا

مستشار بن زايد: للتاريخ الخلاف الخليجي سيكون نسيا منسيا.. قريبا

الطقس

الأرصاد تزف خبرا سارا عن طقس شهر رمضان

الرئيس الإيراني حسن روحاني

رغم كورونا.. سوق طهران والمجمعات التجارية تفتح أبوابها

ترامب: أنا مؤمن أحب المساجد

الحياة السياسية

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ترامب: أحب المساجد .. وأدرس تخفيف القيود عنها في رمضان

#

صورة مثيرة لنجل "ترامب" تحرج "ميلانيا"

#

إيفانكا ترامب تشيد بالسعودية

#

ظهور مفاجئ لإيفانكا ترامب بالحجاب في الإمارات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتواصل مع رجال الدين الإسلامي في الولايات المتحدة لوضع الترتيبات اللازم اتخاذها للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار ترامب في التصريحات الصحفية التي نشرتها "الوطن"  إلى أنه يحب المساجد ويحب أي شخص مؤمن ولا يهتم بديانته، وذلك ردًا علي سؤال خاص بفرض قيود علي المساجد في شهر رمضان.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه علي تواصل مع رجال الدين الإسلامي واليهودي في الولايات المتحدة من أجل وضع الترتيبات الملائمة لمواجهة تفشي فيروس "كوفيد 19".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون ..والإمام الجويني!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مصارع يعتنق الإسلام.. والسبب "كورونا"
» "حضن الشجرة".. نصيحة غريبة توجهها السويد لمواجهة "كورونا"
» "الجبلاية" تطالب الأهلى بـ15 ألف فرنك في قضية "السعيد"
» ريهام سعيد لدينا الشربيني: هتكسري الدنيا
» الأمن العراقي يعتقل مسئولا كبيرا في تنظيم "داعش"
» دبلوماسي سابق: العالقون بالخارج ولاد حلال
» شاهد.. اللقطات الأولى من موقع تحطم طائرة روسية
» ريال مدريد يرفض طلب مانشستر "السخيف"
» "كبيرنا وأسطورة".. مدحت العدل يتحدث عن عادل إمام
» فنان شهير: أنا وشقيقتي مصابان بـ كورونا
» وفاة مخرج "توم وجيري" عن عمر يناهز 95 عامًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية