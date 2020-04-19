محافظة القاهرة: "اللي هنقابله بكرة هيبقي حظه وحش"

19 أبريل 2020 - 11:51 ص

توعد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المخالفين لقرار حظر التجول غدًا الإثنين، قائلاً: "اللي هنقابله بكرة هيبقي حظه وحش"، مشيرًا هناك توجيهات من مجلس الوزراء بتكثيف الحملات في فترات الحظر.

وأضاف"عبد العال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، بأنه سيكون هناك حملات من فجر غدٍ الاثنين على كل الحدائق والمتنزهات لمنع أي تجمعات في شم النسيم.

وتابع : إنهم بدأوا رفع تراكمات في منطقة شرق القاهرة، ويتابعون إجراءات غلق الأسواق، فضلاً عن تعقيم أكثر من 1000 منشأة يوميًا، مؤكدًا أنهم مستمرون في حملات إزالة التعديات، وأن أزمة كورونا لم تعيقهم عن ممارسة عملهم.