البابا تواضروس: "لو عملنا كدا يبقي خطأ كبير"

19 أبريل 2020 - 11:44 ص

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشعب المصري بأعياد الربيع، مطمئنا إياهم بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد، قائلاً: "يجب أن يكون لدينا رجاء، فكل يوم تشرق فيه الشمس فهناك رجاء جديد، والله يعطينا فرصة جديدة لحياة أفضل".

وأَضاف البابا تواضروس، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه يجب أن نساعد بعضنا في تقوية روح الرجاء، حتى وإن كان هناك ضيق أو تعب، معقبًا: "الحياة كدة، زي ما بيجي ليل بيجي نهار".

وتابع: "وجود مرض، يصيب الإنسان بحالة نفسية سيئة، وقد يصل الأمر إلى الخوف والقلق واليأس وعدم الصبر وفقدان الأمل، وهذا خطأ كبير، معقبًا: "لو عملنا كدا يبقي خطأ كبير".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى أمس.