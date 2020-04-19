مستشار بن زايد: للتاريخ الخلاف الخليجي سيكون نسيا منسيا .. قريبا

19 أبريل 2020 - 11:10 ص

قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إن الخلاف الخليجي سيكون نسيا منسيا.

وأضاف عبد الخالق: "سجل إذًا للتاريخ.. أنا خليجي ومتحمس جدًا لخليجيتي ولن أفرط بهويتي الخليجية رغم الخلاف الخليجي الذي يمر بالدقائق الـ 10 الأخيرة من الساعة وسيكون نسيًا منسيًا قريبًا" .

جاء هذا في رده على الكاتب عبد الرحمن الأنصاري الذي غرد قائلاً: "لا يغرنك أيها الخليجي المتحمس شعارات مجلس التعاون "الترابط والتعاون والتكامل".. ولا أناشيد (خليجنا واحد) لقد أثبتت الأزمات التي مر بها الخليج وآخرها أزمة كورونا أن الثقافة السياسية لدول المجلس بها جهاز مناعة قوي محصن ،ضد أي حلحلة أو تقارب".

وكان الكاتب أحمد الأنصاري قد أثار التداخلات بين عبد الخالق وعبد الرحمن الأنصاري بتدوينته: "كورونا قد يغير نظم الكون كله وتعيد قواعد اللعبة السياسية من جديد وتؤثر تأثيرًا بإلغاء النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلا أمرا واحدا غير قابل للتغيير وهي الأزمة الخليجية التي عصفت بالمنطقة وشعوبها وهي مازالت تبعث بقواتها عابثة بمقدراتها المادية لخوض حروب المكايدة بعيدا عن حدودها" .