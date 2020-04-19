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إصابات جديدة تسجلها الصين لـ"كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بينهم 9 حالات وافدة ليصل عدد المصابين إلى 82 ألفًا و735 شخصًا، فيما لم تسجل وفيات جديدة ليظل العدد عند 4632 وفاة.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الـ7 حالات المسجلة محليا جاءت بواقع حالة من مقاطعة قوانجدونج، و6 حالات من مقاطعة هيلونججيانج، كما تم تسجيل حالتين يشتبه في إصابتهم بالفيروس بينمها حالة وافدة والأخرى محلية من منطقة منجوليا الداخلية شمال الصين، حسبما نشرت "الشروق".

وأضافت اللجنة أنه تم خروج 33 شخصًا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم بينما بلغ عدد الحالات الخطيرة 85 شخص، فيما تم تسجيل 1575 حالة إصابة وافدة من الخارج حتى نهاية يوم أمس، خرج منها 728 شخصًا من المستشفيات بعد تعافيهم.

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