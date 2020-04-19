لميس الحديدي: أي حاجة هنوصلها أنتم السبب فيها

19 أبريل 2020 - 10:45 ص

عقبت الإعلامية لميس الحديدي، على ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا أمس، قائلة: "هي الأعلى على الإطلاق منذ بداية الأزمة على كل الأصعدة في الوفيات والإصابات وكذلك المتعافين من الفيروس الذين غادروا مستشفيات الحجر الصحي".

وأضافت الحديدي خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، قائلة: "إننا ما زلنا في رحلة صعود المنحنى وإن كانت الزيادة كبيرة أمس لكن نبقى في معدلات الزيادة الأفقية ولم يتحول المنحنى إلى الشكل الرأسي".

ووجهت الإعلامية، رسالة للمواطنين، قائلة: "الدولة اتخذت أقصى درجات التدابير ولو عاوزين منحني الصعود يبقى ويستمر تحت السيطرة عليكم بالالتزام والركيزة الرئيسية في ذلك هي المواطن الواعي سواء أكان شابا عاديا أو موظفا أو غيره، معقبة: "أي سيناريو أو حاجة هتوصل ليها الدولة في أزمة كورونا تعتمد علي المواطن".