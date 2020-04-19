  • الأحد 19 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:51 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزر الأوقاف

وزير الأوقاف: الإخوان وراء شائعة فتح المساجد

معمم شيعي:الكعبة بنيت بأحجار قم

بعد رسالة جبريل لـ"الصدر".. معمم شيعي:الكعبة بنيت بأحجار " قم"

الرئيس الأمريكي

ترامب: أنا مؤمن أحب المساجد

محافظ القاهرة

محافظة القاهرة: "اللي هنقابله بكرة هيبقي حظه وحش"

ارشيف

مرتضى يهدد بالرحيل.. ويعد "النقاز" بالحبس

البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس: "لو عملنا كدا يبقي خطأ كبير"

الحديدي

لميس الحديدي: أي حاجة هنوصلها أنتم السبب فيها

مستشار بن زايد: للتاريخ الخلاف الخليجي سيكون نسيا منسيا .. قريبا

مستشار بن زايد: للتاريخ الخلاف الخليجي سيكون نسيا منسيا.. قريبا

الطقس

الأرصاد تزف خبرا سارا عن طقس شهر رمضان

الرئيس الإيراني حسن روحاني

رغم كورونا.. سوق طهران والمجمعات التجارية تفتح أبوابها

لميس الحديدي: أي حاجة هنوصلها أنتم السبب فيها

آخر الأخبار

الحديدي
الحديدي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

السيسي: "والله عمري ما قولت حاجة ومكنتش صادق فيها"

#

لميس الحديدي للمواطنين: تحلوا بالصبر

#

إعلامي شهير لـ«تامر مرسي»:«أنا آسف..شغلني أي حاجة عندك»

#

الديهي: "لو تعرف حاجة عن أي إخواني افضحه على طول"

الصين

كورونا

فيروس كورونا

عقبت الإعلامية لميس الحديدي، على ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا أمس، قائلة: "هي الأعلى على الإطلاق منذ بداية الأزمة على كل الأصعدة في الوفيات والإصابات وكذلك المتعافين من الفيروس الذين غادروا مستشفيات الحجر الصحي".

وأضافت الحديدي خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، قائلة: "إننا ما زلنا في رحلة صعود المنحنى وإن كانت الزيادة كبيرة أمس لكن نبقى في معدلات الزيادة الأفقية ولم يتحول المنحنى إلى الشكل الرأسي".

ووجهت الإعلامية، رسالة للمواطنين، قائلة: "الدولة اتخذت أقصى درجات التدابير ولو عاوزين منحني الصعود يبقى ويستمر تحت السيطرة عليكم بالالتزام والركيزة الرئيسية في ذلك هي المواطن الواعي سواء أكان شابا عاديا أو موظفا أو غيره، معقبة: "أي سيناريو أو حاجة هتوصل ليها الدولة في أزمة كورونا تعتمد علي المواطن".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون ..والإمام الجويني!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مصارع يعتنق الإسلام.. والسبب "كورونا"
» "حضن الشجرة".. نصيحة غريبة توجهها السويد لمواجهة "كورونا"
» "الجبلاية" تطالب الأهلى بـ15 ألف فرنك في قضية "السعيد"
» ريهام سعيد لدينا الشربيني: هتكسري الدنيا
» الأمن العراقي يعتقل مسئولا كبيرا في تنظيم "داعش"
» دبلوماسي سابق: العالقون بالخارج ولاد حلال
» شاهد.. اللقطات الأولى من موقع تحطم طائرة روسية
» ريال مدريد يرفض طلب مانشستر "السخيف"
» "كبيرنا وأسطورة".. مدحت العدل يتحدث عن عادل إمام
» فنان شهير: أنا وشقيقتي مصابان بـ كورونا
» وفاة مخرج "توم وجيري" عن عمر يناهز 95 عامًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية