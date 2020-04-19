» فنان شهير: أنا وشقيقتي مصابان بـ كورونا

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سام سميث
سام سميث
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كورونا

مطرب

سام سميث

كشف المغني الشهير سام سميث عن أنه شعر بإصابته بفيروس كورونا المستجد هو وشقيقته رغم أنهما لم يجريان تحاليل طبية تؤكد ذلك، لافتا إلى أنه كلاهما ظهرت عليهما نفس الأعراض الخاصة بالفيروس.

وأضاف سام سميث أن ذلك حدث قبل قيامه بالعزل المنزلي هو وشقيقته لمدة 3 أسابيع في منزلهما في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتابع المغني الشهير: "لم أُجرِ تحاليل ولكني متأكد بنسبة 100% أني أصيبت بكورونا وما جعلني افترض ذلك أن الأعراض ظهرت عليَّ وبعد 5 أيام شقيقتى عانت من نفس الأعراض".

وأشار سام سميث إلى أن عائلته خضعت للعزل المنزلي لمدة 3 أسابيع حينما فرضته الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيادة عدد الحالات.

كان سام سميث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورًا له من العزل المنزلي لمشاركة جمهوره تلك اللحظات.

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