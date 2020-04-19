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وفاة مخرج "توم وجيري" عن عمر يناهز 95 عامًا

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وفاة مخرج توم وجيري
وفاة مخرج توم وجيري
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علا خطاب

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وفاة رئيس كينيا السابق عن عمر يناهز الـ 95 عاما

أفاد عدد من وسائل الإعلام الأجنبية بوفاة جين ديتش مخرج أفلام "توم وجيري" الكرتونية، عن عمر يناهز 95 عامًا.

جين ديتيش رسام رسوم متحركة أمريكي، وفنان كوميدي، ومخرج سينمائي استقر في براغ، التشيك منذ عام 1959، اشتهر ديتش برسم رسوم متحركة مثل مونرو وTom Terrific وNudnik ، بالإضافة إلى عمله في سلسلة باباي، وتوم وجيري.

فاز فيلمه "مونرو"، الذي يدور عن فتى صغير اختير عن طريق الخطأ للانضمام للجيش، بجائزة أوسكار عن أفضل فيلم رسوم متحركة قصير عام 1961.

كما حصل على جائزة وينسر مكاي في عام 2003، عن معظم أعمال الرسوم المتحركة التي عملها.

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