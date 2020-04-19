اليونسكو توجه دعوة للعالم لاكتشاف مصر

19 أبريل 2020 - 10:35 ص

في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمى علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دعت منظمة اليونسكو شعوب العالم لاكتشاف الحضارة المصرية الرائعة من خلال المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار أوائل شهر أبريل الجاري تحت شعار "اكتشف مصر من بيتك" ExploreEgyptFromHome #

وأضافت في تغريدتها، أنها قامت ذلك لإتاحة عدد من الزيارات الافتراضية وجولات إرشادية لبعض المواقع والمتاحف الأثرية المصرية لشعوب العالم عبر الصفحات الرسمية للوزارة علي شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19 ).

كما أشادت منظمة اليونسكو في تغريدتها بهذه المبادرة، ووصفتها بأنها وسيلة مهمة وتساهم في الحفاظ علي صحة المواطنين، كما أنها تكسر الحواجز التي وضعها فيروس كورونا المسجد، ففي وقت الأزمات دائما ما نحتاج الي الثقافة.