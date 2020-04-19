الأرصاد تزف خبرا سارا عن طقس شهر رمضان

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كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس شهر رمضان، قائلةً: "إنه ابتدءًا من اليوم تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة".

وأضافت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، قائلة: "إننا سوف نستمتع بالشهر المبارك خلال فصل الربيع قبل بداية فصل الصيف بكثير، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستكون مستقرة خلال شهر رمضان مع ارتفاع درجات الحرارة يوم أو يومين على الأكثر وتكون موجة قصيرة وتعود الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية".

ونصحت المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال تلك الفترة وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه بدايةً من يوم الثلاثاء المقبل تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة تكون أعلى من المعدلات بــ6 درجات مئوية وتعاود الانخفاض مرة أخرى.

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