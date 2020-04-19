رغم كورونا.. سوق طهران والمجمعات التجارية تفتح أبوابها

19 أبريل 2020 - 10:31 ص

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن إجراءات جديدة لبلاده لمواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلي أن الأشغال الاقتصادية متوسطة الخطر ستستأنف بدءًا من غد الاثنين علي أن يتم تطبيق البروتوكولات الصحية.

وأضاف في وسائل إعلام محلية نشرتها"روسيا اليوم" أن الأعمال الاقتصادية الخطيرة التي تؤدي إلي تجمع المواطنين لا تزال ممنوعة، مؤكدا أن سوق طهران القديم والمجمعات التجارية المسقفة ستستأنف عملها غدا.

كما أشار إلي أنه سيستمر تمديد إغلاق المساجد والمزارات الدينية لأسبوعين إضافيين مع منع التجمعات خلال شهر رمضان ، قائلا:" لن تكون هناك تجمعات أو مراسم دينية جماعية خلال شهر رمضان المبارك وعلي المواطنين الاستمرار بالابتعاد عن أماكن التجمع والمساجد والعتبات المقدسة لأسبوعين علي الأقل، كما نوه عن استمرار تمديد الإفراج المؤقت عن السجناء لمدة شهر كامل.