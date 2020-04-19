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لأول مرة.. كنيسة بيرجامو الإيطالية خالية من نعوش كورونا
لأول مرة.. كنيسة بيرجامو الإيطالية خالية من نعوش كورونا
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عبد القادر وحيد- متابعات

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كورونا

النعوش

بيرجامو الإيطالية

جورجيو جوري

في تطور إيجابي في إيطاليا، أعلن جورجيو جوري، عمدة مدينة بيرجامو الإيطالية في لومبارديا شمال إيطاليا الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد خلو كنيسة المدينة لأول مرة من توابيت ضحايا الوباء.

ونقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية عن جوري، في تغريدة له على تويتر، قيامه بنشر صورة للكنيسة وعلق قائلا: "كنيسة المقبرة في برجامو فارغة.. أخيرا ".

يذكر أنه كان يتم وضع توابيت الضحايا الذين لقوا حتفهم في بيرجامو ومقاطعتها في الكنيسة لأنه لم يعد هناك مكان في المشرحة للضحايا.

كما تركت صورة التوابيت في الكنيسة إلى جانب صفوف عربات الجيش الإيطالي التي تحمل توابيت الضحايا في بيرجامو، علامة فارقة في نفوس الإيطاليين.

يذكر أن إيطاليا، التي تكبدت الخسائر الأكثر في الأرواح في أوربا بسبب كورونا كانت قد أعلنت في وقت سابق سيطرتها في مناطق الجنوب والوسط مقارنة بمناطق الشمال على كورونا.

وأفاد رئيس المعهد العالي للصحة في إيطاليا فرانكو لوكاتيللي أن القدرة على منع انتشار العدوى في المناطق الوسطى والجنوبية مدعوم بقوة بأدلة الأرقام.

وأضاف لوكاتيللي أنه من المؤكد أن عدد الوفيات سينخفض أكثر، ولكن الشيء الذي يجب أن نضعه في الاعتبار هو الحاجة إلى توخي الحذر التام في أنشطة الإنتاج والحياة الاجتماعية.


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