رقم صادم تحتاجه أوروبا للتخلص من آثار "كورونا"

19 أبريل 2020 - 09:40 ص

أكد كلاوس ريجلينج، مدير صندوق إنقاذ منطقة اليورو، أن أوروبا ستحتاج إلى 500 مليار يورو أخري من مؤسسات الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن من تعافي اقتصادها من تداعيات فيرس"كورونا" المستجد.

وأشار في تصريحات صحفية نشرتها "روسيا اليوم" إلى أن أيسر السبل لتنظيم مثل تلك الأموال سيكون من خلال المفوضية الأوروبية وميزانية الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أود أن أقول إننا نحتاج للمرحلة الثانية 500 مليار يورو أخرى من المؤسسات الأوروبية وربما أكثر من ذلك، لذلك نحتاج البحث عن أدوات جديدة بعقل مفتوح ولكن أيضًا مع استخدام المؤسسات الحالية إلى جانب ميزانية المفوضية والاتحاد الأوروبي بشكل خاص".

جدير بالذكر أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اتفقوا في 9 أبريل علي شبكات أمان للدول والشركات والأفراد تساوى 540 مليار يورو، كما اتفقوا علي أن منطقة اليورو التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصادها بنسبة 7.5% هذا العام ستحتاج لأموال من أجل التعافي، ومن المتوقع أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي ذلك خلال مؤتمر بالفيديو في 23 أبريل الجاري.