  • الأحد 19 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:58 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطقس

الأرصاد تزف خبرا سارا عن طقس شهر رمضان

الرئيس الإيراني حسن روحاني

رغم كورونا.. سوق طهران والمجمعات التجارية تفتح أبوابها

داعشيات: كورنا ما يصيبنا نحن على منهج البغدادي

داعشيات: كورنا ما يصيبنا نحن على منهج البغدادي

موسى: "العالقون بالخارج بيبعتولي رسائل"

على طريقة المغامسي.. تركي الحمد يطالب بعفو ملكي في رمضان

على طريقة المغامسي.. تركي الحمد يطالب بعفو ملكي في رمضان

تحدي كورونا.. 100 ألف شخص يشيعون جنازة داعية شهير

تحدي كورونا.. 100 ألف شخص يشيعون جنازة داعية شهير

لأول مرة.. كنيسة بيرجامو الإيطالية خالية من نعوش كورونا

لأول مرة.. كنيسة بيرجامو الإيطالية خالية من نعوش كورونا

الهلالي

"يجوز الإفطار خوفا من كورونا وابن سيرين فطر عشان صباعه وجعه"

محمد الشريف

محافظ الإسكندرية للأهالي :مجهزلكم مفاجأة

ارشيفية

أول دولة عربية تتخلص من"كورونا".. رسميا

أول دولة عربية تتخلص من"كورونا".. رسميا

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

دولة خليجية تتكفل برعاية أسر ضحايا كورونا من جميع الجنسيات

#

دولة عربية تعلن اقترابها من القضاء على فيروس كورونا

#

أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في دولة عربية

#

دولة عربية تسجل أول حالة إصابة بـ"كورونا"

كورونا

مورتانيا

كوفيد 19

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن "موريتانيا" سجلت 7 حالات إصابة فقط وحالة وفاة واحدة لتصبح أول دولة أفريقية تتخلص من فيروس"كورونا" المستجد رسميا.

وكانت موريتانيا سجلت أول حالة إصابة في 13 مارس الماضي لشخص أجنبي يحمل الجنسية الأسترالية، وظهرت عليه أعراض المرض بعد أيام من عودته، وبالرغم من أن إمكانيات موريتانيا لا تضاهي الدول الغربية إلا أنها اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية الصارمة، حيث قامت بإغلاق حدودها مع جميع الدول المحيطة بها.

كما علقت الدراسة كليا وأخضعت جميع العائدين من الخارج للحجر الصحي بل إنها أوقفت الحركة بين ولاياتها، وقابل مواطنيها ذلك بالالتزام التام، حتى تمكنت من القضاء على الفيروس تماما بالبلاد،حسبما نشرت "صدي البلد".

جدير بالذكر أنه منذ يوم 13 مارس وحتى يوم 18 إبريل وبعد الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية العليا تم الإعلان عن شفاء آخر حالة في البلاد وهي لطالبة موريتانية قادمة من فرنسا لتصبح حصيلة الإصابات بفيروس"كوفيد 19" هي صفر في.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون ..والإمام الجويني!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

لماذا نتجاهل نيوتن الحقيقي ؟!

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فنان شهير: أنا وشقيقتي مصابان بـ كورونا
» وفاة مخرج "توم وجيري" عن عمر يناهز 95 عامًا
» الأهلى يحدد سعر بيع "أزارو" للاتفاق السعودى
» «بيخاف على نفسه».. دينا الشربيني تثير الجدل بسبب الهضبة
» ترامب يتوعد الصين بعواقب حال مسئوليتها عن "كورونا"
» الزمالك يرفض قرار "الجبلاية"
» سر غياب والدة ياسمين صبري عن عقد قرانها
» ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس"كورونا" في إسرائيل
» الكشف عن الرقم الذي تبرع به أحمد موسى لصندوق "تحيا مصر"
» مصارع شهير يعلن إسلامه: فيروس كورونا جعلني أنظر للعالم بشكل مختلف
» فايلر يصدم إدارة الأهلي بشأن كينو

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية