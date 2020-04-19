أول دولة أفريقية تتخلص من"كورونا" رسميا

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متابعات- أمينة عبد العال

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مورتانيا

كوفيد 19

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن "موريتانيا" سجلت 7 حالات إصابة فقط وحالة وفاة واحدة لتصبح أول دولة أفريقية تتخلص من فيروس"كورونا" المستجد رسميا.

وكانت موريتانيا سجلت أول حالة إصابة في 13 مارس الماضي لشخص أجنبي يحمل الجنسية الأسترالية، وظهرت عليه أعراض المرض بعد أيام من عودته، وبالرغم من أن إمكانيات موريتانيا لا تضاهي الدول الغربية إلا أنها اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية الصارمة، حيث قامت بإغلاق حدودها مع جميع الدول المحيطة بها.

كما علقت الدراسة كليا وأخضعت جميع العائدين من الخارج للحجر الصحي بل إنها أوقفت الحركة بين ولاياتها، وقابل مواطنيها ذلك بالالتزام التام، حتى تمكنت من القضاء على الفيروس تماما بالبلاد،حسبما نشرت "صدي البلد".

جدير بالذكر أنه منذ يوم 13 مارس وحتى يوم 18 إبريل وبعد الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية العليا تم الإعلان عن شفاء آخر حالة في البلاد وهي لطالبة موريتانية قادمة من فرنسا لتصبح حصيلة الإصابات بفيروس"كوفيد 19" هي صفر في.


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