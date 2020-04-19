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ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس"كورونا" في إسرائيل

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"كورونا" في إسرائيل
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متابعات- أمينة عبد العال

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إسرائيل

فيروس كورونا

كوفيد 19

الصحة الاسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الوفيات بفيروس"كورونا" المستجد وصل إلي 171 حالة وفاة، فيما وصلت الإصابات بالفيروس إلي 13.362 حالة إصابة، بينهم 156 حالتهم خطيرة.

وأشارت الصحافة المحلية إلي أن مسن إسرائيلي يبلغ من العمر 80 عاما توفي جراء إصابته بفيروس"كوفيد19"، لافتة إلي أن هناك 113 مصابا علي أجهزة التنفس الصناعي، فيما تماثل للشفاء 3456 شخصا، حسبما نشرت "سكاي نيوز".

جدير بالذكر أن الزيادة في الأعداد يأتي في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة الإسرائيلية علي المرحلة الأولي التي تنص علي رفع القيود بشكل متدرج علي سوق العمل والاقتصاد والسماح بعودة 30% من الموظفين والعمال.


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