محافظ الإسكندرية للأهالي :مجهزلكم مفاجأة

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أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، التزام المحافظة بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قائلا:" تم غلق الحدائق، والمتنزهات، والشواطىء، والكورنيش".

وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب ،بأنه تفقد أمس كورنيش الإسكندرية ووجد حالة من الوعي الكبير لدى المواطنين، لافتا إلى أن وجد الأهالي يرتدون كمامات.

وتابع:" تم منع الركنات على الكورنيش، معقبا: "والله الكورنيش والبحر موجود بس بعد ما ربنا يزيل الغمة"، معلنا أنه جاري تجهيز شاطىء جديد بطول 230 متر، ويسمح فيه بالدخول مجانا بالبطاقة الشخصية، وذلك بعد انتهاء أزمة الكورونا، معقبا :" هيكون مفاجأة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم.

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