الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

19 أبريل 2020 - 09:00 ص

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 19 إبريل حالة من الاستقرار حيث سجل نفس معاملات أمس الصباحية 15.75 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه، وسجل في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.

كما سجل في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.