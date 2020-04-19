التعليم العالي: "محدش هيتخرج ناقص حتة"

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التعليم العالي

الأولى

كورونا

الإ[راشي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل أزمة كورونا ووجه بمواكبة التطور التكنولوجيا وتقوية البنية التحتية ومجاراة العالم فى عملية التعليم عن بعد، معقبا:"سوف يتغير وجه التعليم فى العالم وبالتحديد فى مصر".

 وأضاف"عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج، "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المستقبل سيكون التعليم فيه عن بعد، بأن الوزارة تعمل على تخريج طلاب مناسبين لسوق العمل، وعليه لا يصح أن يتخرج طبيب دون أن يحصل على المادة العلمية المخصصة له، معقبا:"محدش هيتخرج ناقص حتة".

 وعن قرارات المجلس الأعلى للجامعات، بشأن الامتحانات هذا العام، قال الوزير:"الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تراجع الموقف والمحلى والإقليمى والعالمى على مدار الساعة ونراعى سلامة أبنائها ومستقبلنا، وعليه أقول للطلاب:"لن يكون هناك أى نوع من أنواع المخاطرة".

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