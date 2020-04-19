غضب عارم بجيش مصر الأبيض.. تعرف على التفاصيل

19 أبريل 2020 - 08:45 ص

انفعلت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بسبب فيلم "يوم وليلة" للفنانة درة، قائلة: "هي الدراما المصرية اللي مش هترحمنا، ليه مصر والعالم في وادي وهي في وادي تاني".



وأضافت محمود، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلة: فيلم "يوم وليلة"، يسيء لـ600 ألف ممرض وممرضة يعملون في المنظومة الصحية".



وتابعت: "التمريض هم جيش مصر الأبيض وهم جميعًا مشروع شهيد ذهبوا إلى مستشفيات الحجر وهم على علم بأنهم عرضة للإصابة، ولكن منذ 3 أيام هناك حالة غضب كبيرة وسط الممرضين بسبب الفيلم الذي لا يعبر عن الدور الكبير الذي تقدمه الممرضات الآن".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة.

