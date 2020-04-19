"هنأجل شم النسيم وهنعمله كتب كتاب ودخلة كمان كام شهر"

19 أبريل 2020 - 08:30 ص

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بقرار وزارة الداخلية بمنع الركنات على أي طريق كورنيش بكل المحافظات خلال يوم شم النسيم، قائلا: "كل كرانيش مصر هتقفل في شم النسيم".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "شم النسيم السنادي هيتأجل.. هنعمل كتب كتاب ودخلة بعد كام شهر".



وشدد أديب على ضرورة أن يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية حماية لأنفسهم، خوفا من أن تحدث قفزة في أعداد الإصابات في مصر.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة.

