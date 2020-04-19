» أمير سعودي: 80% من مصابي كورونا بالمملكة ينتمون لهذه الفئة

19 أبريل 2020 - 07:05 ص

كشف الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد إحصائية مهمة عن عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية.



وقال "بن مساعد" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : 80 ? من الحالات المعلنة في السعودية مؤخرًا من غير السعوديين ومن العمالة.. ما أستغربه تعليقات مثل:( ما جاب لنا البلا الا هم).



وأضاف: هل هناك أحد يتعمد أن يصاب بكورونا ؟ الإصابات تنتشر بين العمالة في الغالب لتكدسهم في أماكن سكنهم فتجد مثلًا 20 عاملًا يسكنون في شقة صغيرة ..وهذا ليس ذنبهم.

