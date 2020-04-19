» أمير سعودي: 80% من مصابي كورونا بالمملكة ينتمون لهذه الفئة

أحمد عادل شعبان
كشف الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد إحصائية مهمة عن عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية.
وقال "بن مساعد" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : 80 ? من الحالات المعلنة في السعودية مؤخرًا من غير السعوديين ومن العمالة.. ما أستغربه تعليقات مثل:( ما جاب لنا البلا الا هم).
وأضاف: هل هناك أحد يتعمد أن يصاب بكورونا ؟ الإصابات تنتشر بين العمالة في الغالب لتكدسهم في أماكن سكنهم فتجد مثلًا 20 عاملًا يسكنون في شقة صغيرة ..وهذا ليس ذنبهم.
80 ? من الحالات المعلنة في السعودية مؤخرًا من غير السعوديين ومن العمالة..— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) April 18, 2020
ما أستغربه تعليقات مثل:( ما جاب لنا البلا الا هم)!
هل هناك أحد يتعمد أن يصاب بكورونا ؟
الإصابات تنتشر بين العمالة في الغالب لتكدسهم في أماكن سكنهم فتجد مثلًا 20 عاملًا يسكنون في شقة صغيرة ..وهذا ليس ذنبهم
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