ساويرس ينفعل على شاب انتقده بسبب العمال: يا بني آدم قلت 100 مرة محصلش

أحمد عادل شعبان
انفعل رجل الأعمال نجيب ساويرس على شاب انتقده بسبب ما تردد عن تخفيضه لمرتبات العاملين بشركاته لنسبة 500% .
وسخر متابع لـ"ساويرس" على تويتر قائلا: معدنك الاصلي ظهر لما دفعت نص المرتب للعمال وانت أكبر واحد في مصر ثري و محمد العربي اقل منك كثيرا و دفع كامل المرتب الرجال بتظهر في المواقف دي.
وقال "ساويرس" ردًا على التغريدة: يا بني ادم قلت ميت مره مخفضتش .. أنا اتكلمت علي الشركات السياحة بصفة عامة ! متسأل بدل ما تفتى.
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