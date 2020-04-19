ساويرس ينفعل على شاب انتقده بسبب العمال: يا بني آدم قلت 100 مرة محصلش

19 أبريل 2020 - 06:54 ص

انفعل رجل الأعمال نجيب ساويرس على شاب انتقده بسبب ما تردد عن تخفيضه لمرتبات العاملين بشركاته لنسبة 500% .



وسخر متابع لـ"ساويرس" على تويتر قائلا: معدنك الاصلي ظهر لما دفعت نص المرتب للعمال وانت أكبر واحد في مصر ثري و محمد العربي اقل منك كثيرا و دفع كامل المرتب الرجال بتظهر في المواقف دي.



وقال "ساويرس" ردًا على التغريدة: يا بني ادم قلت ميت مره مخفضتش .. أنا اتكلمت علي الشركات السياحة بصفة عامة ! متسأل بدل ما تفتى.







