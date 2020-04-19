أشهر طبيب بفرنسا يزف بشرى سارة عن كورونا: ينتهي من العالم خلال أيام

أحمد عادل شعبان
توقع البروفسير الفرنسي الشهير ديدييه راؤول - المتخصص في علم الفيروسات - انحسار فيروس كورونا خلال فترة قليلة.
وقال "راؤول" في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على "MBC مصر" : عندنا في فرنسا ندور حول 60 إلى 80 حالة كورونا يوميا وهذا مؤشر له دلالة قوية.
وأضاف: هناك افتراض قوي ملخصه أن هذا الوباء من الممكن أن ينحسر من العالم خلال أسابيع وبخاصة مع انتهاء فصل الربيع.
واستدرك: خلال أسابيع من المتوقع ألا نسجل حالات كورونا وهذا يرجع لأسباب معقدة لكن اعتدنا رؤية هذا في الماضي مع فيروسات مشابهة .
ظهر11:59 ص
فجر
03:59
شروق
05:27
ظهر
11:59
عصر
15:36
مغرب
18:31
عشاء
20:01