أشهر طبيب بفرنسا يزف بشرى سارة عن كورونا: ينتهي من العالم خلال أيام

19 أبريل 2020 - 05:48 ص

توقع البروفسير الفرنسي الشهير ديدييه راؤول - المتخصص في علم الفيروسات - انحسار فيروس كورونا خلال فترة قليلة.



وقال "راؤول" في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على "MBC مصر" : عندنا في فرنسا ندور حول 60 إلى 80 حالة كورونا يوميا وهذا مؤشر له دلالة قوية.



وأضاف: هناك افتراض قوي ملخصه أن هذا الوباء من الممكن أن ينحسر من العالم خلال أسابيع وبخاصة مع انتهاء فصل الربيع.



واستدرك: خلال أسابيع من المتوقع ألا نسجل حالات كورونا وهذا يرجع لأسباب معقدة لكن اعتدنا رؤية هذا في الماضي مع فيروسات مشابهة .







