البرازيل.. 206 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 2347

ارتفعت السبت، وفيات فيروس كورونا في البرازيل إلى ألفين و347، إثر تسجيل 206 حالات جديدة.



وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة، أن البلاد سجلت ألفين و917 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 36 ألفا و599.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة، أن البلاد سجلت ألفين و917 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 36 ألفا و599.