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تأجيل إعدام سجناء في ولايتين أمريكيتين بسبب كورونا

عرب وعالم

كورونا
كورونا
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المصريون ووكالات

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قررت السلطات الأمريكية في ولايتي تينيسي وتكساس، تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق عدد من السجناء بسبب وباء كورونا.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، السبت، أن المحكمة العليا في تينيسي، قررت تأجيل إعدام أوسكار سميث، الذي كان مقررا في 4 يونيو/ حزيران القادم.
وفي ولاية تكساس، قرر القضاء الأمريكي تأجيل إعدام 5 أشخاص إلى تاريخ لاحق.
ومن المنتظر أن يصدر قرار مماثل في ولايتي ميزوري وأوهايو، حيث يوجد فيهما أشخاص حُكم عليهم بالإعدام. -

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