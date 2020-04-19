سر اختيار "الفرنساوي" لعزل مرضى كورونا

19 أبريل 2020 - 12:50 ص

أكدت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية الطب بالقصر العيني، أنه تم بالفعل الحصول على موافقة رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على اختيار المستشفى الفرنساوى كمستشفى عزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في حال إصابة أي منهم بفيروس كورونا المستجد.



وأضافت صلاح في مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع على قناة mbc مصر، تم اختيار هذا المبنى لأنه منعزل تماما، على عكس القصر العيني القديم المباني متصلة ببعضها البعض.



وأشارت عميد كلية الطب القصر العيني، إلى أن تم اخذ المسحات المطلوبة، وتعقيم المبني ليكون على أهبة الاستعداد لاستقبال المرضى.









