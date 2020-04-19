» صابر الرباعي: خطر كورونا علينا مرهون بهذا الأمر

19 أبريل 2020 - 12:40 ص

أكد الفنان صابر الرباعى، إنه على الفنان اليوم أنه لا ينسى وهو فى حالة الربح والفرح أن لا يغفل دوره الاجتماعي وخدماته التى تساهم فى مساندة الشعوب وقت المحن وأن يحرص على التخفيف عنهم.



وأوضح "الرباعى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن جائحة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، أعادة توزيع الأوراق من جديد فى كل المجالات وليس الفن فقط، موضحاً أن دعم المنظومة الطبية التى تضحى بأروحها الآن أمر ضرورى، بالإضافة إلى اتباع كافة التعليمات التى تصدر من وزارة الصحة، وتابع:" حجم الخطر والضرر المترتب على كورونا سيكون مرهون بمدى التزامنا بالتعليمات الصحية".

