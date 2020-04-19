  • الأحد 19 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر03:00 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في مصر

"لا جماع ولا صيام" في زمن الوباء.. أستاذ عقيدة يوضح

القصر العيني الفرنساوي

سر اختيار "الفرنساوي" لعزل مرضى كورونا

كورونا في بريطانيا

الأمم المتحدة تدرس تأثير كورونا على انتشار الجريمة

الدكتور محمد عوض تاج الدين

ماذا قال مستشار الرئيس عن زيادة معدلات الوفاة بكورونا

كورونا في مصر

مصر لم تصل إلى ذروة فيروس كورونا بعد

الدكتور خالد عبد الغفار

تحذير هام من وزير التعليم العالي لطلاب الجامعات

كورونا

سر انخفاض إصابات كورونا في إفريقيا.. الصحة العالمية تجيب

تبرعات صلاح

ماذا قالت الصحف البريطانية عن تبرعات «محمد صلاح» في مسقط رأسه؟

الطقس

برودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غد الأحد

الصحة العالمية

بيان هام من الصحة العالمية عن صوم رمضان في زمن كورونا

خالد عبد الغفار: شكل العالم سيتغير بعد كورونا

آخر الأخبار

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بعد كورونا.. ياسمين عبد العزيز تشعل مواقع التواصل

#

التعليم العالي : الدراسة مستمرة بالجامعات بهذه الطريقة

#

"الصحة": نسب الإصابة بـ"كورونا" في مصر مازالت محدودة

#

عبد الرحمن الراشد بعد براءة القحطاني: ثقتنا في أبو خالد كبيرة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن العالم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، سيكون مختلفاً تماماً عما قبله، موضحاً أن الدراسة النمطية المعمول بها لن تستمر فى المستقبل،وتابع:"وأن كان هناك ميزة واحدة فى ظل ما تعانية مصر ودول العالم الآن هو ما توصلنا إليه من التعليم عن بعد".
وأضاف"عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج، "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن المستقبل سيكون التعليم فيه عن بعد، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قبل أزمة كورونا ووجه بمواكبة التطور التكنولوجيا وتقوية البنية التحتية ومجاراة العالم فى عملية التعليم عن بعد، وتابع:"سوف يتغير وجه التعليم فى العالم وبالتحديد فى مصر".
وشدد وزير التعليم العالى، على أن الوزارة تعمل على تخريج طلاب مناسبين لسوق العمل، وعليه لا يصح أن يتخرج طبيب دون أن يحصل على المادة العلمية المخصصة له، وتابع:"محدش هيتخرج ناقص حتة".
وعلق وزير التعليم العالى، على قرارات المجلس الأعلى للجامعات، بشأن الامتحانات هذا العام، قائلاً:"الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تراجع الموقف والمحلى والإقليمى والعالمى على مدار الساعة ونراعى سلامة أبنائها ومستقبلنا..وعليه أقول للطلاب أطمئن لن يكون هناك أى نوع من أنواع المخاطرة".
ولفت "عبد الغفار"، إلى أن الجامعات بحكم القانون مستقلة ولكن المجلس الأعلى للجامعات هو الذى ينظم العملية الجامعية الحكومية والخاصة ويراعى مستقبل وصحة الطلاب فى المقام الأول.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون ..والإمام الجويني!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

لماذا نتجاهل نيوتن الحقيقي ؟!

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إفريقيا.. إصابات كورونا تتجاوز 20 ألفاً
» كورونا.. فلوريدا تقرر فتح شواطئ أمام المواطنين
» صابر الرباعي: خطر كورونا علينا مرهون بهذا الأمر
» الموعد المقترح لامتحانات السنوات النهائية بالجامعات
» الصحة العالمية: "أفيجان" تحت التجربة لإثبات فاعليته
» "الديهي" يكشف قرارات التعليم العالي لمواجهة كورونا‎
» وزيرالتعليم العالي يكشف معلومة هامة عن أبحاث الكليات
» "الفلك الدولي" يعلن أول أيام شهر رمضان
» "الصحة العالمية" تحذر من الفسيخ.. يؤدي لهذا الأمر الخطير
» شاهد.."موسى" ينفعل على الهواء لهذا السبب
» الكاف يؤجل نهائي الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية