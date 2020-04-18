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من هم العالقون والطلاب مستحقو العودة لمصر؟.. "الخارجية" ترد

الحياة السياسية

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية
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المصريون ـ متابعات

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أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن أزمة المصريين العالقين بالخارج وإعادتهم أولوية أولى للدولة وتحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحًا "من هم العالقين الذين يستحقون العودة".
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "العالقين هم الذين ذهبوا للخارج بشكل عارض ومؤقت ووجدوا أنفسهم عالقين فى هذا المكان، وهؤلاء الأولية الأولى لهم.. كما أن الطالب الذى فقد السكن بالمدن الجامعية بالخارج يعد عالقًا وسيتم إعادته لمصر".
وواصل: "الطالب الذى يواجه مشكلة ويعانى فى موضوع الإقامة، يعتبر من الفئة العالقة، وبشكل مبدئى هناك 3300 عالق بالخارج".
وأوضح متحدث الخارجية، أن كل السفارات المصرية بالخارج لها صفحات رسمية على موقع الفيس بوك للتواصل مع الجاليات، مضيفًا: " يمكن للعالقين التواصل عبر صفحات الفيس بوك الرسمية للسفارات وارسال رسالة.. او الاتصال بالسفارة فورًا تليفونيا.. ونحن نبلغ العالقين بواعيد عودتهم إلى مصر وفقًا لجداول الرحلات المرتبة للعودة".

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