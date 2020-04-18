مصر لم تصل إلى ذروة فيروس كورونا بعد

18 أبريل 2020 - 11:00 م

قال د.عمر أبو العطا مسئول الترصد بمنظمة الصحة العالمية، إن مصر في الأسبوع التاسع منذ ظهور أول حالة مصابة بفيروس كرورنا وما يهمنا هو تجنب وتيرة التسارع وزيادة أعداد الإصابات .



وأضاف أبو العطا - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"- أنه منذ 5 فبراير وحتى 15 أبريل تم اكتشاف 2000 حالة، مضيفا: "الرقم الحالي في أعداد الإصابات في مصر ليس كبير".

