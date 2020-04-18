  • الأحد 19 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:28 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في بريطانيا

الأمم المتحدة تدرس تأثير كورونا على انتشار الجريمة

الدكتور محمد عوض تاج الدين

ماذا قال مستشار الرئيس عن زيادة معدلات الوفاة بكورونا

كورونا في مصر

مصر لم تصل إلى ذروة فيروس كورونا بعد

الدكتور خالد عبد الغفار

تحذير هام من وزير التعليم العالي لطلاب الجامعات

كورونا

سر انخفاض إصابات كورونا في إفريقيا.. الصحة العالمية تجيب

تبرعات صلاح

ماذا قالت الصحف البريطانية عن تبرعات «محمد صلاح» في مسقط رأسه؟

الطقس

برودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غد الأحد

الصحة العالمية

بيان هام من الصحة العالمية عن صوم رمضان في زمن كورونا

الإفتاء: يجوز التعجيل بالزكاة للمتضررين من كورونا

تحذير من أمر خطير يحدث بين الشباب على "تيك توك"

شعار الداخلية

قرار عاجل من «الداخلية» بشأن غلق الطرق

بالفيديو..

"الديهي" يكشف قرارات التعليم العالي لمواجهة كورونا‎

الحياة السياسية

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وزير التعليم العالي: كورونا الصيني مختلف عن اللي عندنا

#

مجلس النواب يتخذ قرارات جديدة لمواجهة كورونا

#

6 قرارات عاجلة من التموين لمواجهة "كورونا"

#

4 قرارات مهمة لـ "الشباب والرياضة" لمواجهة "كورونا"

أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن المجلس الأعلى للجامعات، أسدل الستار على ملف هام يشغل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، وأصدر قرار بإلغاء امتحانات الترم الثاني لفرق النقل بهدف الحفاظ على صحة الطلاب.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم السبت، أن المجلس الأعلى للجامعات أعلن عودة التعليم عن بعد، وأعلن استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم الخميس الموافق 30-4-2020، لكل الفرق الدراسية، مشددًا على أن الدولة تؤكد أنها تستهدف التعليم والتعليم وليس الشهادات.
وتابع "الديهي"، أن الأعلى للجامعات قرر إلغاء الامتحانات الشفوية والتحريرية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، والاستعاضة عنها بإجراء بحوث ومقالات بحثية أو إجراء امتحانات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس لهذا الفصل، مع تأجيل امتحانات التيرم الثاني لطلاب الفرق النهائية بجميع الكليات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون ..والإمام الجويني!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

لماذا نتجاهل نيوتن الحقيقي ؟!

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الموعد المقترح لامتحانات السنوات النهائية بالجامعات
» الصحة العالمية: "أفيجان" تحت التجربة لإثبات فاعليته
» "الديهي" يكشف قرارات التعليم العالي لمواجهة كورونا‎
» وزيرالتعليم العالي يكشف معلومة هامة عن أبحاث الكليات
» "الفلك الدولي" يعلن أول أيام شهر رمضان
» "الصحة العالمية" تحذر من الفسيخ.. يؤدي لهذا الأمر الخطير
» شاهد.."موسى" ينفعل على الهواء لهذا السبب
» نشأت الديهي عن قرارات الأعلى للجامعات: الدولة تستهدف التعلم وليس الشهادات
» الكاف يؤجل نهائي الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى
» كورونا يواصل اجتياح العالم والإصابات تصل 2 مليون و300 ألف
» دراسة صادمة: كورونا يصيب الماشية والأغنام والقطط

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية