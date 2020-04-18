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"الصحة العالمية" تحذر من الفسيخ.. يؤدي لهذا الأمر الخطير

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الفسيخ
الفسيخ
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قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن تناول الفسيح يؤدي إلى حالات تسمم شديدة جدًا، وقد تؤدي إلى الوفاة، وعلاج هذه الحالات يكون مكلف للغاية، وغير متوفر في كافة الأماكن. 
ولفت "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، إلى أن نسبة الوفيات بسبب التسمم الناتج عن أكل الفسيخ قد تصل إلى 100% إذا لم يتم العلاج بشكل سريع، مشددً ا على ضرورة تجنب تناول أكل الفسيخ. 
ولفت إلى أن أكل الفسيخ ليس له علاقة بفيروس كورونا أو غيره، ولكن على المواطن أن يتجنب تناول الفسيخ، معقبًا:" مش عايزين نضيف عبء فوق العبء اللي موجود الآن".
 

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