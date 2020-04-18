  • السبت 18 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر11:57 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور خالد عبد الغفار

تحذير هام من وزير التعليم العالي لطلاب الجامعات

كورونا

سر انخفاض إصابات كورونا في إفريقيا.. الصحة العالمية تجيب

تبرعات صلاح

ماذا قالت الصحف البريطانية عن تبرعات «محمد صلاح» في مسقط رأسه؟

الطقس

برودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غد الأحد

الصحة العالمية

بيان هام من الصحة العالمية عن صوم رمضان في زمن كورونا

الإفتاء: يجوز التعجيل بالزكاة للمتضررين من كورونا

تحذير من أمر خطير يحدث بين الشباب على "تيك توك"

شعار الداخلية

قرار عاجل من «الداخلية» بشأن غلق الطرق

شعار الجمعية

جمعية بريطانية تطالب الصين بتعويضات تتجاوز 6 تريليونات دولار

أرشيفية

عاجل.. الصحة تسجل الرقم الأضخم في إصابات "كورونا" ووفاة 19

والد الشهيد الحوفي

"القلب يحزن يا ولدي".. والد الشهيد "الحوفي" ينعيه بكلمات مؤثرة

بالفيديو..

سر انخفاض إصابات كورونا في إفريقيا.. الصحة العالمية تجيب

آخر الأخبار

كورونا
كورونا
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

سر تفوق مصر على أوروبا في مواجهة كورونا

#

الصحة العالمية تحذر 10 ملايين إصابة بـ"كورونا" في القارة السمراء

#

الصحة العالمية تجيب على أخطر تساؤل بشأن كورونا

#

الصحة العالمية: وفاة 10 آلاف حالة كورونا في العالم

أكد الدكتور عمر أبو العطا مسؤول الترصد بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تمثل دول العالم وتعتبر جزءًا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكل المعلومات التي ترد لها تشاركها بشكل شفاف مع كل الدول.
وأوضح "أبو العطا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك آلية لمشاركة تلك المعلومات بين الدول وبعضها البعض أو بين الدول والمنظمة، مشيرا إلى أن هذه الآلية وقعت عليها اكثر من 190 دولة.
وأشار"أبو العطا"، إلى أن المنظمة لا تخفي أي معلومات، وعندما وردت لها معلومات من الصين عن كورونا نشرتها بشكل شفاف وواضح. 
ولفت مسئول الترصد بمنظمة الصحة العالمية إلى أن أفريقيا أقل القارات في الإبلاغ عن الحالات المصابة بفيروس كورونا، موضحا أن هذا  يرجع لعدة أسباب، منها عدم امتلاك بعض الدول أجهزة ترصد لكشف الإصابات، إضافة إلى أن تركيبة السكان معظمها من الشباب، وتلك الفئة تقل الإصابات بينها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون ..والإمام الجويني!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

لماذا نتجاهل نيوتن الحقيقي ؟!

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وزيرالتعليم العالي يكشف معلومة هامة عن أبحاث الكليات
» "الصحة العالمية" تحذر من الفسيخ.. يؤدي لهذا الأمر الخطير
» شاهد.."موسى" ينفعل على الهواء لهذا السبب
» نشأت الديهي عن قرارات الأعلى للجامعات: الدولة تستهدف التعلم وليس الشهادات
» الكاف يؤجل نهائي الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى
» كورونا يواصل اجتياح العالم والإصابات تصل 2 مليون و300 ألف
» دراسة صادمة: كورونا يصيب الماشية والأغنام والقطط
» وزير البترول يتفقد عددا من مشروعات التكرير بالإسكندرية
» نيويورك تسجل أقل حصيلة يومية لوفيات كورونا
» أم مصابة بكورونا تنقل العدوى إلى 17 من أطفالها
» طائرات بدون طيار للقبض على منتهكي حظر كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية